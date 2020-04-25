翻盤！美海軍高層要航母艦長復職 06:322020/04/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歷經震驚各界的紛紛擾擾後，美國海軍高層已建議，讓因新冠肺炎爭議遭拔官的「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母艦長克勞齊（Brett Crozier）復職。 (中時電子報) #美國 #航母 #艦長 #海軍 #復職 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #羅斯福號 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 翻盤！美海軍高層要航母艦長復職 - 軍事 火星探測！陸首次任務命名為天問一號 - 軍事 出現7大徵兆 中印準備開戰！ - 軍事 陸東風17新亮相 美智庫：台愛國者飛彈會攔不住 - 軍事 東沙島太美 女士官自願留營 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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