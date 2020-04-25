歷經震驚各界的紛紛擾擾後，美國海軍高層已建議，讓因新冠肺炎爭議遭拔官的「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母艦長克勞齊（Brett Crozier）復職。

(中時電子報)

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