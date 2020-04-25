位在台北市中正區青島東路的「雙月食品社」，自從連續2年獲得台北米其林指南「必比登推薦」後，讓人氣原本就很旺的餐廳更是座無虛席，想要品嘗雙月的燉湯及油飯，得排上好一會兒才吃得到。
負責人賴永晟說，為了讓愛做菜的媽媽有發揮空間才開了雙月，「我們的料理沒有什麼技巧，就是媽媽的用心。」食材也都是精挑細選，如採用溫體仿土雞的雞腿肉、嘉義東石的鮮蚵及雲林台西的蛤蜊、從養殖到處理過程都附檢驗證書的台南虱目魚，標榜魚肚鮮甜完全除刺。
店裡有名的「虱目魚肚蛤蜊湯」是熬煮8小時的雞白湯，加入虱目魚及蛤蜊、高麗菜一起煮，清澈單純的風味中，藏著雞湯的濃郁與虱目魚和蛤蜊的鮮甜。熱門必點的還有紅燒的虱目魚皮及魚肚，肥厚的魚肉軟嫩不柴，脂香四溢，魚皮則是Q彈黏嘴，鹹鹹甜甜的紅燒調味細緻微甘，可以讓人配上好幾口飯。
此外限量供應的油飯看似簡單，卻費時耗工，光是泡糯米就要花上8小時，再花1小時蒸煮，還需要分別將蝦米、豬肉、香菇、油蔥炒香後再一起拌炒，這樣一碗才35元，真的很佛心！
雙月食品社
地址：台北市中正區青島東路6-2號
電話：（02）3393-8953
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(中時電子報)
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