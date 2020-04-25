走進台北市大安區通化街的美食戰區內，看到高掛開幕彩球的「潭記台南虱目魚店」，店內人聲沸。老闆娘施雲芳透露，「原本自己在老饕食堂服務，但想到虱目魚營養高、湯頭清爽，老人、小孩都愛吃，於是決定夥同好友開一家虱目魚餐廳。」
施雲芳表示，店內的虱目魚跟蚵仔都是當天從台南、嘉義的東石或布袋等地送來，鎮店之寶是「元氣海鮮粥」，整碗滿滿好料，除了虱目魚肉、虱目魚丸，還有鮮蝦、蛤蜊、蚵仔、魷魚，超級澎派。熬粥的湯底是用大骨及洋蔥、蘿蔔熬6小時，每一口都吃得到甘甜。
虱目魚肚、魚肉、魚皮可以隨喜好搭配油麵、米粉、麵線、板條、粥，但最吸引客人的是「無刺虱目魚肚煎」，用適度的火侯煎到金黃香酥，搭配一點點鹽和胡椒粉，再擠上一點檸檬汁提味，酸甜的滋味去膩解腥，讓人百吃不厭。
潭記台南虱目魚店
地址：台北市大安區通化街38巷24號
電話：（02）2707-6188
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(中時電子報)
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