隱身在新北市三重區街道內的「台南林無刺虱目魚」，經過韓國tvN綜藝節目《街頭美食鬥士》的「美食老司機」採訪後，知名度大增，吸引不少人慕名而來。
店內的虱目魚都是從台南和高雄凌晨北上運來，由老闆林瑞楓開刀除刺。來到店裡一定不能錯過俗又大碗的「虱目魚蓋飯」，滿滿的虱目魚肉鋪在飯上，伴隨著豆豉醬汁的鹹香，大口吃超滿足；魚肉採用背部肉，逆紋切成適當厚度，沾點太白粉再放進特調滷汁滷過，吃起來軟嫩滑口，富含豆豉的甘味，搭配薑絲及自製辣椒一起吃，味道又更厲害了。
另一款推薦美食是「腸子」，包括虱目魚腸、肝、胃等魚雜，乍看外觀有點驚人，但一口吃下，味蕾完全被征服。「處理起來超麻煩，而且內臟一定要處理得好，吃起來才不會沙沙的。」林瑞楓說。
有客人說，軟滑綿密的魚肝與彈牙的魚腸、清脆的魚胃，好吃到連舌頭都想吞下去，可惜數量太少，一下子就賣完。更有網友戲稱這盤腸子要「人品好」才吃得到呢！
台南林無刺虱目魚
地址：新北市三重區大智街173號
電話：（02）2980-2005
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。