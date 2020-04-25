隱身在新北市三重區街道內的「台南林無刺虱目魚」，經過韓國tvN綜藝節目《街頭美食鬥士》的「美食老司機」採訪後，知名度大增，吸引不少人慕名而來。

店內最受客人歡迎的「虱目魚蓋飯」，虱目魚肉鋪好鋪滿，完全看不到底下的白飯。（85元）（圖／張祐銘攝）

店內的虱目魚都是從台南和高雄凌晨北上運來，由老闆林瑞楓開刀除刺。來到店裡一定不能錯過俗又大碗的「虱目魚蓋飯」，滿滿的虱目魚肉鋪在飯上，伴隨著豆豉醬汁的鹹香，大口吃超滿足；魚肉採用背部肉，逆紋切成適當厚度，沾點太白粉再放進特調滷汁滷過，吃起來軟嫩滑口，富含豆豉的甘味，搭配薑絲及自製辣椒一起吃，味道又更厲害了。

「腸子」其實就是滷虱目魚內臟的統稱，滷得甘美入味，入口驚豔。（50元）（圖／張祐銘攝）

另一款推薦美食是「腸子」，包括虱目魚腸、肝、胃等魚雜，乍看外觀有點驚人，但一口吃下，味蕾完全被征服。「處理起來超麻煩，而且內臟一定要處理得好，吃起來才不會沙沙的。」林瑞楓說。

「虱目魚蓋飯」的魚肉是添加了祕製湯頭與豆豉烹煮而成。（圖／張祐銘攝）

有客人說，軟滑綿密的魚肝與彈牙的魚腸、清脆的魚胃，好吃到連舌頭都想吞下去，可惜數量太少，一下子就賣完。更有網友戲稱這盤腸子要「人品好」才吃得到呢！

台南林無刺虱目魚

地址：新北市三重區大智街173號

電話：（02）2980-2005

帶肉的魚皮Q軟滑嫩，搭配麵線、粥、湯都美味。（魚皮麵線80元、魚皮粥75元、魚皮湯70元）（圖／張祐銘攝）

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(中時電子報)