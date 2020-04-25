經常吃早餐的人，應該對連鎖早餐品牌「萬佳鄉」不陌生，而裝潢走文青風路線的「ONE JIA BRUNCH萬佳早午餐」，正是萬佳鄉的新型態二代店。

「只想給你最好的沙拉」吃得到芋頭片跟台農66甜心紅地瓜，還有鮮蝦及番茄，最後再淋上清爽的柚子醬，健康又美味。（85元）（圖／于魯光攝）

值得關注的是，ONE JIA BRUNCH萬佳早午餐為「AMOT協會」的溯源餐廳之一，使用產銷履歷食材，追求美味外，也注重食材的安全性及來源。例如雞蛋是來自嘉義的富源畜牧場、芋頭是台中大甲的長角芋頭、白蘿蔔是三芝小農所種植。

「虱目魚里肌碗粿」使用具產銷履歷的虱目魚柳、台中秈197號在來米、新社香菇。（60元）（圖／于魯光攝）

「虱目魚里肌碗粿」、「虱目魚里肌蘿蔔糕」所使用的虱目魚柳都有通過認證，搭配台中秈197號在來米磨製米漿，並分別加入新社香菇及白蘿蔔製成。做好後的碗粿及蘿蔔糕，米香中微微透著虱目魚的鮮甜香氣，趁熱吃時口感綿密，放涼後轉為扎實Q彈。還有一款名字令人噴飯的「歐膩也會愛的唐揚蘿蔔糕」，蘿蔔糕經酥炸後，外酥內Q真是涮嘴。

「甜心憨吉焦糖貝果」使用台農 66 紅心地瓜與乳酪、堅果為內餡，綿密又香甜。（88元）（圖／于魯光攝）

令人感到好奇的「牛奶魚游啊游漢堡」也是創意之作，在雜糧漢堡中夾入外脆內軟的虱目魚排及荷包蛋，搭配塔塔醬，大口咬下，清爽微酸的塔塔醬為虱目魚排解膩提香，過癮十足。

ONE JIA Brunch 萬佳早午餐

地址：新北市板橋區三民路二段居仁巷18號

電話：（02）2956-8669

新型態的「ONE JIA Brunch 萬佳早午餐」空間明亮寬敞，餐點多樣化。（圖／于魯光攝）

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(中時電子報)