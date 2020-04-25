小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】1988專線被打爆 經部已核撥逾1.3億

為協助產業遭新冠肺炎疫情衝擊，若艱困事業的營業額衰退達50％，政府將補助勞工薪資4成及一次性營運資金。行政院昨開紓困振興方案「1988疑難雜症解決」記者會，經濟部次長曾文生說明，只要備齊文件提出申請，7天內將完成審查並核撥，目前已核撥超過百家業者，總金額超過1.3億元。

【2】新加坡宣布 將對570萬人大量篩檢

國內為普篩，高雄市長韓國瑜槓上陳時中，連綠網軍1450也來出征，但到底要不要普篩，就在台灣內部瀰漫著政治口水戰之際，新加坡已決定展開普篩。新加坡貿易和工業部長陳振聲受訪表示，政府考慮改採更「主動積極」（aggressive）的防疫策略，包括對其570萬人口進行大量篩檢（mass testing）。

【3】農民沒補助 農會嗆深掘最軟心頭肉

行政院推動紓困方案，前天宣布把10萬漁民納入勞工補助。前國民黨主席朱立倫昨指出，農漁民工作型態就是自主營運，卻被排除在「自營作業者或無一定雇主」範圍外，無法領取3萬元現金補助，如今除納入漁民，農民也該優先補助；基層農會則嗆政府不補助農民是「深掘最軟心頭肉」。

【4】陸艦美艦 罕見同時現身台灣海域

陸美軍艦罕見同時經過台灣海域。國防部24日早上發布新聞稿表示，美作戰艦乙艘，23日由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。國防部23日發布新聞稿表示，「遼寧號」及其護衛艦22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行，並首次公布監控「遼寧號」的空拍照。

【5】安心亞撇緋聞切割小豬

納豆24日為主持的公視節目《神廚賽恩師》出席記者會，安心亞當來賓力挺，她過去和小豬傳緋聞，昨因此被大批媒體包圍。被問到小豬被舊愛指控劈腿，她面露尷尬，「我覺得這是私人的事，跟他僅止於工作上聯絡，緋聞也都是誤會。」問她是否想替周揚青發聲？安心亞微笑後快步離去。

(中時電子報)