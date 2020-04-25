男星羅志祥被前女友周揚青爆出荒淫無度的性生活，隨之而來的爆料一椿接一椿，成為全球華人圈最熱話題。不過，許多網友竟收到「小豬羅志祥」傳來的私訊，還承諾只要匯款的話「多人運動帶上你」，讓人超傻眼！原來這是跟上時事的最新詐騙手法，想參加羅志祥選妃極樂趴的粉絲，可別上當了！

羅志祥找一堆奶妹開趴，影片被奶妹流出。（合成圖／微博）

羅志祥被爆出經常約炮，熱愛「多人運動」並和好兄弟們一起約出一票奶妹、網紅，挑剩的會再讓兄弟們選用，因此許多人心甘情願追隨他。除此之外還有劇組人員爆他每次都要叫「特殊服務」、傳簡訊「我很色」給巨乳寫真女星，連環爆料一個比一個精彩。

昨（24日）許多網友收到自稱「小豬羅志祥」的手機簡訊、微博私訊等，文字內容萬年未改，寫道被法院凍結財產，現在正在外地拍戲，需要人民幣2萬元（約台幣8.6萬元）買機票回台灣。不過這個詐騙老哏最有新意的，就是這一句「如果你能幫我，下次多人運動我就帶上你」。

自稱羅志祥的簡訊，以「多人運動」為誘耳，詐騙民眾上當。（圖／翻攝畫面）

有人將簡訊內容貼到臉書社團「爆廢公社公開版」，網友看後忍不住笑道「2萬人民幣，我自己可以找到頂級茶」、「帶法官一起運動不就沒事了」、「先看看貨色再說」、「這樣都能跟上時事」、「他人在台灣，發簡訊的人也專業點」、「估計是廣場大媽運動」、「詐騙集團也跟著流行走」、「想也知道是詐騙集團的新花招」、「這樣也行XD」、「詐騙集團太好笑了」。

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(中時電子報)