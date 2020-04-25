新冠肺炎疫情衝擊全球，其中美國的確診案例火速上升，目前累積近87萬例新冠個案，造成近5萬人死亡，也因為各地實施居家隔離，導致國內各大產業停擺，全美的失業率也大增，美國日前公布申請失業救濟人數，共2600多萬人申請，人數已超越台灣人口。

據美國《CNBC》報導，美國勞動部公布申請失業救濟的人口，上週新增440萬份申請，近5週內全美申請失業救濟人數上升至2640萬人，已超越台灣總人口數，勞動部表示，申請人數繼續以前所未有的速度增長，不過本週的申請人數已比上週減少81萬人。

回顧1923年至1939年全球經濟大蕭條時期，當時美國的失業率為24.9%，如今受到新冠肺炎疫情影響，全美的失業率已來到23%，直逼大蕭條時期；白宮發言人迪爾（Judd Deere）認為，美國正面臨一個無法預料的敵人，今日的報告表明，對於許多想重返工作岡位的美國人來說，這是充滿挑戰的時代。

報導指出，美國政府已推動救助計畫去幫助那些被解雇的人，由於社交距離的限制加上需求暴跌，一些公司被迫縮減員工薪水，而政府提供的救濟金數字會使部分工人的薪水高於休假之前，因此預計申請失業救濟的人數會持續攀升。

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(中時電子報)