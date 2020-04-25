大聯盟確定紅襪於2018年例行賽以重播室影像盜取暗號，將重播室系統操作員華金斯(J.T. Watkins)禁賽1年，沒收紅襪2020年1支二輪籤(第58順位)。美媒CBS批評，如此輕判根本沒傷到紅襪，反而讓大聯盟信用掃地。

1.紅襪2017年被對手洋基舉報使用Apple Watch作弊，紅襪承諾不會再犯。

2.紅襪2018年「可能在某幾場例行賽」使用錄影室作弊，但季後賽是乾淨的。

3.作弊全是重播室的華金斯一人所為。

依照大聯盟的調查，華金斯是一名「失控」的員工，他未經合謀而擅自盜取暗號。堂堂紅襪球團無人知曉，華金斯一人承擔所有罪名，但禁賽是從2020年開始算，到明年他就沒事了。

前紅襪教頭柯拉(Alex Cora)是2017年太空人作弊案主謀，當時他還是首席教練就有如此能耐。到了紅襪柯拉升任總教練，竟對華金斯的手段一無所知，只能說大聯盟證據不足或是柯拉金盆洗手了。以大聯盟這種調查和處罰力度，真有辦法遏止其他球隊作弊嗎？

(中時電子報)