中央氣象局表示，今天（25日）東北季風減弱，氣溫稍回升；台灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。明天（26日）東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

而氣象專家吳德榮，在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中也提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天為空檔、天氣好轉；降雨大幅減少，迎風面有局部短暫降雨的機率，以北海岸、北部山區及東北部機率較高；氣溫回升、早晚仍偏涼。今日氣溫：北部15至23度、中部17至27度、南部18至29度、東部16至26度。

不過吳德榮提醒，明天水氣再增多，北部及東半部有局部雨，中部亦有零星短暫降雨的機率；北台濕涼。下週一（27日）天氣好轉中，上半天北部及東半部仍有局部短暫雨，下半天水氣減少，天氣漸趨穩定。

吳德榮也表示，最新模式模擬顯示，下週二（28日）受高氣壓影響，鋒面水氣帶遠離，濕涼多雨的天氣結束；下週二至週四（30日）連三天晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚偏涼。要到下週五（1日）水氣漸增，白天舒適微熱、午後山區有短暫陣雨的機率。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)