新冠肺炎疫情延燒，，民眾也逐漸配合防疫措施減少出門趴趴走，新北市景觀處即建議民眾可以在自家打造「可食地景」，利用簡單易種植的蔬菜盆栽妝點自家，蔬菜也可摘取食用，芫荽、空心菜、芝麻葉，自己種、自己吃最健康！

初發芽時，呈Y字形的葉片是空心菜的特徵。（圖取自新北市景觀處官網）

不知如何著手「可食地景」的民眾，可以嘗試種植顏色翠綠、營養豐富且容易生長的芫荽、空心菜、芝麻葉等蔬菜，只要花費一點小心力，即可收穫滿滿的成就感。芫荽又稱香菜，是居家調味的好幫手，擁有維生素C、胡蘿蔔素等豐富的營養價值，喜歡冷涼、光線充足但陽光不直射的地方，相當適合在自家的陽台種植，選擇排水良好的砂質壤土，用清水浸泡一天用條播或灑播的方式種植，不久後即可看到十分療癒的草綠色嫩芽。

芝麻菜一般用於製作沙拉，具有淡淡迷人的芝麻味，富含抗氧化劑、維生素K等營養物質，對骨骼有益，播種時應挑選排水性好的土壤，種植時保持間距可以生長得更好。空心菜又稱蕹菜，含豐富的膳食纖維，適合生長於高溫多濕的環境，灑於土表並薄覆土，種植時保持土壤濕潤以幫助生長，收成時剪取上方菜葉，保留下半部可持續收成第二次，種植效益十分高，相當推薦園藝新手種植，感受蔬菜植栽的可愛與種植收成的喜悅。

民眾種植兼具食用及觀賞性的可食植栽，收成後還可能豐富餐桌菜色，增添飲食風味。種子及培養土等資材也可以到種苗行或是農會供銷部購買，讓防疫在家也能增添不同的生活風情。

(種植步驟2)條播以指尖劃出淺溝。（圖取自新北市景觀處官網）

(種植步驟3)條播將種子輕灑於劃出的淺溝中。（圖取自新北市景觀處官網）

(種植步驟4)種植完後澆水至水從底盤滲出。（圖取自新北市景觀處官網）

(種植步驟1) 將土壤均勻倒入盆器。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)