國道警局第六大隊員警24日晚間獲報「民眾在國道上徘徊」，立刻趕往國道3號北向89公里處理，發現一名疑似精神狀況不穩黃姓男子，一名員警便上前壓制對方，雙方發生激烈扭扯，不料超過1分鐘的過程，一旁的同仁卻不斷在講電話，儘管場面失控，也未出手幫忙，影片曝光後，這名講電話的員警遭記過處分。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO出這段影片，畫面中可見，當時黃男被年輕員警從後方環抱住，卻突然情緒激動反抗，使盡全力嘗試掙脫員，儘管一度重心不穩跌倒在地，但仍死命地往前爬。

國道警壓制失控男，學長一旁講電話。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

但壓制的過程中，站在一旁目擊全程的「學長」，卻只顧講電話，偶爾再以手勢指揮「學弟」進行壓制，並撿起黃男掉落在地面的物品，完全沒有出手要幫「學弟」的意思。儘管黃男最終仍被警方帶回車上，並安全地從關西交流道護送下平面道路。

國道警壓制失控男，學長一旁講電話。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

整個影片也迅速在臉書社團、Line群組中流傳引起熱議，還有網友下了註解「學弟你撐住，我電話請求支援」，其他網友看完氣炸在影片下留言「講電話的警察是在哈囉」、「學弟真的幹在心理＝＝學長放任我跟嫌犯跳恰恰」、「在拍逃學威龍嗎？等等就喊接力了。」

國道警局第六大隊副大隊長林天淦事發後表示，溫姓與徐姓員警到場後，發現黃男精神障況不穩定，由於並非刑事現行犯，因此由溫員連繫家屬，徐員為防止意外發生，負責阻止黃男移動，但溫員卻未協助徐員控制場面，處置作為明顯有疏失， 引起社會大眾爭議，將針對溫員依警察人員獎懲標準相關規定，從重記過處分，並確實檢討改進，加強員警教育訓練。

(中時電子報)