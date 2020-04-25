中華職棒是全球唯一開打的棒球聯盟，受到不少國家媒體關注，日前富邦悍將重砲蔣智賢在與統一獅的比賽，面對黃竣彥敲出一發擊球初速113英哩、457英尺的全壘打，一棒將小白球打出球場外，竟意外釣出波士頓紅襪記者斯皮爾（Alex Speier）爆料，他指出，原來紅襪當年曾想拿蔣智賢向紐約大都會提出交易，對象就是貝爾川（Carlos Beltrán）。

蔣智賢2006年赴美與紅襪簽約，斯皮爾表示，當他糖尿病情取得控制後，2011年球季在2A聯盟狂敲18支全壘打，還入選當年的東部聯盟東區明星隊，不過就在同一年，蔣智賢就在一次三方交易中前往西雅圖水手，紅襪則是迎來投手貝達德（Erik Bedard）。

斯皮爾進一步爆料，當年紅襪送走蔣智賢之前，試圖想拿他以及威爾森（Alex Wilson）向大都會換來貝爾川，但遭對方拒絕，因為大都會希望獲得一個更具潛力的新秀，最終向舊金山巨人提出交易，換來球隊現在先發輪值其中一名大將惠勒（Zack Wheeler）。

蔣智賢之後曾效力水手、德州遊騎兵、巴爾的摩金鶯，2015年初轉往日本四國島聯盟plus高知鬥犬隊發展，同年6月回台參加中華職棒季中選秀會被中信兄弟在第一輪第三順位選上，2018年轉隊至富邦悍將。

貝爾川則是在2017年與休士頓太空人攜手奪冠後退休，2018年成為紐約洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的特別助理，2019年底被老東家大都會聘為總教練，不過一場比賽都沒執教就因涉嫌太空人暗號門事件丟了工作。

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(中時電子報)