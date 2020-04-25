性生活有癖好的人，真的要對另一半好一點，以免分手後私下行逕被爆料！除了男星羅志翔荒淫性生活被召告天下之外，在《如懿傳》中飾演五阿哥永棋而走紅的26歲男星屈楚蕭，也被前女友爆出把她當成「性奴」百般虐待，又要喊他「主人」又鞭打她，在她背部留下名字縮寫，造成她肉體傷痕累累，內心也承受極大壓力，還因此得了憂鬱症。

屈楚蕭在前女友身上「鞭」出自己的名字縮寫。（圖／微博）

前女友被屈楚蕭虐待的痕跡。（圖／微博）

屈楚蕭前女友昨（24日）貼出自己被性虐待的照片，表示去年9月相識相戀，但竟發現他喜歡玩SM性虐待把戲，前女友為了愛願意嘗試，還親筆簽下「主僕協議」，連喊屈楚蕭都得用尊稱「您」來代替。背部被鞭出「X」是蕭字拼音XIAO，「代表我就是他的人了」。

前女友坦言自己一開始都是自願的，但自己就連喝個酒都被屈楚蕭威脅「這麼愛喝酒，回來我灌死妳」，佔有慾極強！她說「一開始非常暖、非常寵，挺霸道的感覺。我喜歡上他了，也盡量去滿足他的喜好來取悅他。」

屈楚蕭和前女友的對話記錄。（圖／微博）

但屈楚蕭不為人知的性癖好卻逐漸浮出檯面，不僅叫她自拍「特殊影片」，還把她關在籠子裡、逼她舔馬桶蓋，甚至用手機線鞭打她，讓她全身傷痕累累。屈楚蕭甚至對她說：「妳是我的肉便器！」

前女友後來將心事透露給朋友聽，和屈楚蕭為此陷入冷戰，吞了20顆安眠藥，又發現屈楚蕭劈腿，但當時鬼迷心竅，被甩了還是想復合。她昨日對其他喜歡屈楚蕭的粉絲喊話：「如果你們可以接受並喜歡他的這些愛好，我覺得也沒什麼，任何不違法不違背道德、雙方意願的愛好都不該被歧視。」不過她也坦承，曾以為自己能接受，卻變成完全的依賴、服從，並陷得很深，導致最終自己走不出來了。

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(中時電子報)