台灣的新冠肺炎疫情因為海軍敦睦艦隊案又再度升溫，因為疑似確診官兵的足跡幾乎遍布全台，各縣市都紛預備「兵推」，也引起外界解讀這是否為「封城演練」的討論。而對北市是否會硬封城？台北市長柯文哲回應指出台北目前本土病例僅8例，不需要去搞硬封城。

不少縣市規劃的兵推是否等於封城？近日引起議論。導致近日包括高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲都一再澄清並非「封城」，僅是兵推或相關演練。

而柯文哲接受電視專訪時則指出，目前台北的本土病例只有8例，如果要因為這樣子去硬封城，「坦白講三個字叫神經病」；而雖然台北還沒有到風城管制的地步，但是區域管制的演練還是要去做，請市民商家們不要恐慌。

對於日前推出的「口罩自動販賣機」評價不佳，柯文哲表示一個制度新上路本來就應該要試驗，沒有必要在一開始就「給人家看衰給人家罵」；而目前台灣的防疫成績，柯文哲則認為「我們台灣所得到的掌聲跟光環，有時候開玩笑叫爽一下就好」，每天起床都是一個新的開始，他面對批評的心態也是如此，「不然被1450早就打死了。」

(中時電子報)