賭客不畏疫情，照樣群聚聚賭!警方24日晚間破獲平鎮一處天九牌賭場，11名賭客及負責人全擠在小小密閉的賭場內，統統未帶口罩，警方將12人全帶回派出所。

桃園平鎮警方日前接獲線報指出，有一處職業天九牌賭場藏身在平鎮區金陵路某民宅內，警方專案小組深入追查蒐證後，在24日晚間見時機成熟，持桃園地方法院核發之搜索票，攻破這處天九牌賭場。

警方現場逮捕天九牌賭場內11名賭客及吳姓負責人，12人平均年齡超過70歲，各自依賭博罪嫌送辦與社會秩序維護法裁處，並查扣賭場內天九牌4副、點鈔機一台、骰子一盒、抽頭金新臺幣3萬元及賭資3萬元等相關物證。

新冠肺炎疫情期間，民眾應避免進出公眾場所，但這群賭客賭性堅強，全擠在室內空間群聚賭博，且未維持室內1.5公尺社交距離及佩戴口罩。警方為避免防疫有破口，趕緊提供口罩給賭客、測量賭客體溫，所幸未有人員發燒，

並以酒精消毒水消毒現場。

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(中時 )