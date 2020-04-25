網友挖出羅志祥過去談時間利用。（圖／翻攝自電視社長微博）

羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，周揚青日前拋出震撼彈，直指小豬多次辜負她約妹，甚至進行「多人運動」，不解問羅志祥到底哪來的時間，「我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p都不睡覺的嗎？！」網友則挖出，過去羅志祥就曾上節目分享時間利用有過人之處，最強的是睡眠品質超好，熟睡3小時起床就精神飽滿。

微博網友「電視社長」最近起底小豬幾年前上《魯豫有約》的片段，節目中他談到自己工作滿檔時間利用之道，說自己常拍戲到凌晨，但精神狀態還是很好，他上節目當天也是凌晨4、5時才睡，11時起床，也沒問題，羅志祥說：「我可以，我跟你講，大家每次說我睡得很少，但是你們沒有注意到，每個人睡眠品質好不好」。

羅志祥又說：「我睡眠品質好慘了」，「就有些人睡7小時，他是淺眠的，就是你一直翻來覆去啊，你根本沒有睡得很好，總比我跟你睡3個小時，我跟你比賽，我熟睡，我起來精神飽滿」，主持人問他是怎麼做到？小豬回應自己也不知道，似乎是天生的。

對此，網友酸說：「時間管理達人」、「錯過11點到凌晨3點的睡眠，其他時間睡的再好也補不過來」、「睡前運動做得好」、「值得敬佩哈哈笑死」。

(中時電子報)