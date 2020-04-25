大學甄試要挑選適合的考生，各大學極盡所能安排相應考試，以便測出考生的真正實力。不過，台大法律系教授李茂生卻自爆，因為太咄咄逼人而弄哭考生，對此他說聲抱歉，但也認為人生路長，大學入學甄試只是一小段而已，不用這麼在意。

李茂生今晨在臉書上表示，他在大學入學甄試時，因過於求好心切而咄咄逼人，想逼出應試者的實力，結果讓高中生回學校後大哭。其後，那位同學的同學的媽媽，向自己的學生抱怨，而學生驚訝之餘道出這件事情。

李茂生認為， 他是可以辯解的，人生長得很，大學入學甄試只是一小段而已，不用這麼在意。但是這種回答對高中三年級生而言，不是很公平妥當。因為這就是他們現在所度過的人生中最重要的時段，往後會如何，誰都不知。

李茂生抱歉地說，身為測試者，他必須找到適合的人，在短短的幾分鐘內如果不這樣做的話，實在是無法達成目的。甄試其實不僅是看應考者過去的努力，還要看其未來對抗攻擊時的應對能力。與其溫文儒雅地發問，然後對回答不予置評，私底下打個XX，倒不如猛烈攻擊，然後看其反應，這樣才不會假假的大家虛晃一招。

李茂生自豪表示，台大真正厲害的地方不是大家都溫文儒雅，虛虛地互打太極拳，而在於真槍實彈地攻防。找到真實的這一塊，才不會枉度四年大學生活。

李茂生不否認，身邊仍有一些偽君子，會表面上對你虛偽地噓寒問暖，私底下把你打個XX，但努力發現這些，區分真實與虛偽，然後極力吸取大學中所存在的資源，以供自己成長，不就是大學生活的重點嗎？前提是你已經準備好接受這種的訓練。

李茂生這番自白引起不少共鳴，「這麼玻璃以後怎麼幫人打訴訟…」、「論媽寶濃度是否有因此降低。」、「法律系，以後是要上法庭攻防的，難道還講究溫良恭儉讓？」。

(中時電子報)