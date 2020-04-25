《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（25）日的國際新聞重點。

【1】 美死亡病例破5萬！川普簽署14兆元紓困案救經濟

據美國約翰霍普金斯大學統計，截至24日，美新冠肺炎死亡病例突破5萬大關，計有50031例，確診病例達約87萬。疫情升溫也造成全球經濟動盪不安，美國總統川普24日簽署規模近4830億美元（約台幣14兆元）的經濟紓困案，將用來援助小型企業。

【2】 川普改口 社交距離延至初夏

美國的疫情則仍持續擴大，確診總數增至近87萬，病亡人數逼近5萬，這也讓以往主張解封復工、振興經濟的川普總統一改口風，表示考慮將社交距離措施延長至初夏或更晚，意味著美國經濟或需繼續停轉一段時日。

【3】 有變？路透：陸正派遣醫療團至北韓 診視金正恩

據路透社引述引據三名知情人士報導，大陸已派遣包含醫療專家的團隊至北韓，並給予醫療建議。兩名知情人士指出，由中共中央對外聯絡部資深官員帶領的團隊已於23日自北京出發。中央對外聯絡部是中共對北韓工作最主要的單位。

【4】 空前翻盤！美海軍要航母艦長復職

美國海軍高層已建議，讓因新冠肺炎爭議遭拔官的「羅斯福」號航母艦長克勞齊復職。這項空前的決定仍必須由美國防長艾斯培批准。五角大廈發言人表示，艾斯培很可能支持海軍的決定，他將以開放的態度來看這件事，並大致傾向支持海軍領導層。

【5】 光熱療法 狂人總統嚇壞專家

川普再次語出驚人，除了盛讚未經證實的奎寧療效，令公衛和醫學專家大搖其頭外，川普23日又建議醫界，應該研究「光熱療法」，讓人體暴露在高溫和光照下，以治療新冠肺炎。不過白宮新冠病毒疫情特別小組協調官伯克絲表示，實驗室絕沒建議對人體施打清潔產品。

(中時電子報)