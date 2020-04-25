面對外界批評勇士球星柯瑞在投進三分球後的慶祝動作太過囂張，勇士總教練科爾當然要跳出來力挺自家愛將，他在25日接受《NBC》訪問時表示，「柯瑞謙虛又自大，這就是我們喜歡他的原因之一！」柯瑞自己也強調並不在乎外界想法。

「柯瑞是一個非常謙虛的人，大家都很尊重他，但他也是一個相當傲慢的籃球員，這是你想要成為明星球員所需要的特質，」科爾表示，「因為他相信自己，他希望每晚都能點亮自己，你可能找不到比他更紳士、更善良的人了。」

柯瑞除了拿過3冠，更曾連兩年獲選年度MVP，會被誤解慶祝動作囂張也很正常，柯瑞說：「假如對方在進球後瘋狂慶祝，我可能也會沮喪，當我瘋狂慶祝時，這種動作會在玩樂和不尊重對方之間被人理解，所以我能接受別人慶祝。」

「保羅曾在2017-18年球季西區決賽，在我面前投進高難度三分球，然後一路聳肩搖擺跟我過半場，但我可以接受別人慶祝，對此並不敏感，」柯瑞說，「對手討厭你贏球，當你為了贏球瘋狂慶祝，他們不喜歡這樣，可是我不介意。」

(中時 )