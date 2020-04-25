美國之音25日報導，美國國防部稱，大陸政府在新冠病毒起源問題上散布謠言，適得其反，推動了更多國家與美國合作；同時表示，美國軍艦上出現的新冠病毒疫情沒有減弱美國對亞太地區的安全承諾。

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）美東時間24日答覆美國之音提問時表示，大陸政府使用匿名和署名的方式在社交媒體上散布新冠病毒疫情及起源的虛假消息，不僅沒有到達目的，反而為美國創造了擴展國際合作的有利條件。

霍夫曼稱：「這（散布謠言）很不幸，但我認為它帶來的好處是，世界上許多國家，包括我們的盟友和那些我們希望增進夥伴關係的國家正在睜大眼睛。他們看到中國的承諾和努力可能並不像所說的那麼好，那裡有許多虛假消息，人們需要更仔細審視大陸在做什麼。」

報導指出，此前，美國國防部長艾思博和其他高級官員們說，大陸政府慫恿或製造了美國軍人將新冠病毒帶到大陸的消息，目的是推卸自己在處理疫情時應有的國際責任。

北約組織各國國防部長上周召開視訊會議時，也著重討論了如何應對敵對國家散布有關新冠病毒的虛假消息。

五角大廈發言人霍夫曼表示，大陸政府至今仍然沒有向國際社會充分分享有關新冠病毒的資訊。他說：「他們就病毒起源和最初一些病例提供的資訊是不夠的。不僅美國，而且其他國家的政府都明確這一點，但是這些資訊是對付新冠病毒疫情爆發的關鍵。」

報導稱，迄今數以千計美軍感染了新冠病毒，包括美國海軍羅斯福號航母上數以百計的水兵。這艘部署在亞太地區的航母過去幾周停靠關島，大部分水兵上岸接受隔離或康復。

在此期間，大陸軍艦和政府船隻在南海很活躍。美國國務卿蓬佩奧22日說，美國看到大陸政府在南海脅迫鄰國，甚至撞沉一艘越南漁船，另外還對台灣施加軍事壓力。

霍夫曼回應媒體說，大陸軍隊在南海一直很活躍，這跟羅斯福號航母靠港休整並無直接關聯

“我不認為羅斯福號航母目前靠在港口影響了大陸的行為。我們在那裡的海域還有其他艦船。最近我們的另一艘軍艦還在台灣海峽實施了一次航行自由行動。所以說，我們對該地區的承諾一直存在，而且中國政府看得很清楚。」

霍夫曼說，羅斯福號航母除1名水兵因新冠病毒死亡外，還有4人仍留院治療，如有需要，這艘航母可以隨時出海打仗。

據悉，大陸國防部20日發表聲明，要求美國國防部停止插手南海問題，以免進一步損害地區局勢。

(中時 )