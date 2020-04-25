台南市文化局於藍晒圖文創園區設立「社區自造產業小舖」，首度規畫台南在地好物展場，搭配1個月限定特展「Reborn：春草本事」，以藥草策展，寓意重生，推廣台南好物兼療癒人心。（曹婷婷攝）

台南市文化局於藍晒圖文創園區設立「社區自造產業小舖」，賣店產品逾百款，重新上路特闢台南社區自製防疫選品專區。（曹婷婷攝）

台南市文化局於藍晒圖文創園區設立「社區自造產業小舖」，首度規畫台南在地好物展場，搭配1個月限定特展「Reborn：春草本事」。（曹婷婷攝）

全民籠罩新冠肺炎疫情陰霾，療癒人心當道！台南市文化局於藍晒圖文創園區設立「社區自造產業小舖」，首度規畫「台南在地好物展場」，搭配為期1個月限定特展「Reborn：春草本事」，並特闢社區自製防疫選品專區，推廣台南好物當全民健康後盾，兼具療癒人心。

每天浮動的疫情數字加劇人心惶恐，又敦睦艦隊確診官兵在台南趴趴走，新光三越新天地因1官兵到訪吃飯，破天荒休館1天消毒，緊鄰的藍晒圖文創園區遊客也顯得零星。不過，匯聚台南各區好物設立「社區自造產業小舖」，歷經軟硬體更新，無懼疫情衝擊，選在今天重新開幕，訴求「台南好物做您健康後盾」。

台南市文化局從2016年9月整合台南各社區特色好物，進駐藍晒圖開設「社區自造產業小舖」，扮演台南社區產物櫥窗專賣店。此次因應疫情，負責策展的「透南風」找來新化區養生藥膳園推出「向春草學習」、「抽一帖安慰劑」、「小舖新生：種下希望的種子」與「讓春草綿延」4大活動，同時陳列左鎮公館社區葛鬱金、紅薑黃商品與博仁堂中藥舖藥草香包。

文化局說，春草是春天新生之草，將其曬乾保存後成為藥草，協助人們調養身心靈，除象徵小舖重生，也隱喻面對疫病的新生力量，帶給社會撫慰、修復能量。

社區自造小舖賣店產品逾百款，例如有「平民LV」美名的西港檨林社區藺草系列產品、北區大港社區的香草手作系列、礁坑社區橄欖手作系列、大內石子瀨社區酪梨籽麵等「台南好麵」系列，橫跨食品、生活用品、工藝品、包包等，展現台南社區產業豐沛能量。

(中時 )