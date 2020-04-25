網路名人陳沂曾批男星羅志祥是「亞洲空幹王」，出專輯竟利用使用「三拍五抱」的手法吸引分粉絲掏錢，認為是利用肉體來斂財。羅志祥對此提告，雖然讓陳沂被判賠30萬元，但法官確認為「亞洲空幹王」不算損害名譽，讓網友笑稱羅志祥是經由法院認定的亞洲空幹王！

判決書載明「亞洲空幹王」並未損害羅志祥名譽。（圖／司法院網站）

羅志祥團隊提告陳沂一案於2016年5月判決，認為「亞洲空幹王」一詞是嚴重汙衊，指陳沂要將他的形象塑造出下流的感覺。不過陳沂提出證據，表示羅志祥稱買10張專輯可以親他、買50張專輯可以「摸雞雞」，兩方你來我往互不相讓。

最終陳沂雖被判賠30萬元，但網友卻發現法官認為「亞洲空幹王」無損羅志祥名譽，理由時因為他早就被人稱作空幹王，不是陳沂替他取的外號，這是在稱讚他的舞技而並無貶損之意。另外，羅志祥在節目上被稱「空幹王」時相當欣喜、驕傲，還引以為傲說：「那個動作是男人的本性」，判定不構成損害名譽。

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(中時電子報)