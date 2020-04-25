羅志祥與周揚青分手後，遭女方指控為渣男，不但愛約妹、還會做多人運動，形象重創讓外界咋舌，許多節目、代言等都火速與之切割，有網友忍不住問，「陸女是不是惹不起？」引發熱議，陸女敢愛敢恨，得不到就毀滅。

網友在PTT上發文表示，想當年周揚青只是羅志祥的一個小粉絲，每週為他從大陸飛來台灣，看起來像個傻妹。結果分開要報復時，直接讓羅志祥跟他身邊的人黑爆，而且從宜蘭影片流出到動態發自拍寫「跟蝴蝶槓上」，感覺整件事都是精心策劃過的。

原PO忍不住提問，「這麼一想大陸女生是不是惹不起？要你死的時候，就會讓你一次摔死？」引發網友討論，「生敢愛敢恨」、「可能得不到想要毀滅」、「人家女漢子多啊」、「台女要多學學 ，一刀斃命」、「搞這種事身敗名裂不是正常結果嗎」。

但也有網友覺得，「怎麼不說男的自己作死？都能每週兩岸飛還在一起9年，人生有幾個9年好這樣浪費？ 女方這手算極輕了」、「因為台灣風氣喜歡檢討受害者，這種文出現在台灣，就會有人回自己選的自己承擔」。

羅志祥凌晨發文認錯 周揚青點名愷樂「檢查身體」

(中時電子報)