紅襪作弊案審結，華金斯(J.T. Watkins)是全隊唯一有罪的人，承受禁賽1年的懲罰。外界推測這位神通廣大的華金斯只是替罪羊，他今年30出頭，擔任錄影重播室操作員，聯盟認為他透過監看比賽違法破解暗號。

華金斯曾是紅襪1A捕手，熟悉暗號解碼，他負責在賽前與賽後破解暗號，這是合法的。但有球員供稱華金斯在比賽中監看並更新解碼資訊，然後傳遞給球員，這屬於非法行為。在球隊主場時，華金斯的錄影室就在休息區附近，而且他也會隨隊出戰客場。

華金斯承認在比賽中傳遞資訊給球員，但否認即時監看比賽來更新情報。大聯盟引述球員的證詞，華金斯平日的破解是90%合法，唯有10%明顯是透過即時監看來處理，屬於作弊行為。但這皆是華金斯個人行為，受惠的只有少數球員，與太空人案的集體合謀作弊完全不同。

2017年，紅襪遭舉報使用Apple Watch作弊，當時華金斯也參與其中，大聯盟兩罪併罰，重判1年禁賽，並且2021年不得進入錄影室。華金斯同時擔任球探助理，他父親亦是紅襪球探。

(中時電子報)