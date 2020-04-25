聽到美國總統川普23日發表所謂注射消毒劑到人體內，可以治療新冠病毒感染者的誇張說法，向來勇於發聲的拓荒者明星後衛麥科倫不禁發推怒嗆，「川普真的告訴大家，要把消毒劑注射到體內治療新冠嗎？這個世界變成什麼樣子了？」

川普是在23日白宮疫情簡報時提出，「我們是否可以通過體內注射消毒劑藉以殺死病毒？嘗試一下或許非常有趣。」不過他隨後馬上澄清，「我只是向記者提出一個非常諷刺性的問題，但消毒劑真的可以殺死手上病毒，我只是嘲諷而已。」

不過川普這種說法，隨即引發不少美國民眾恐慌，難怪麥科倫跳出來怒批川普亂說話，畢竟以川普的影響力，或許造成他的追隨者真的嘗試這種不太科學且危險的治療方式，甚至有些人已經貼出自己假裝注射消毒劑的照片，確實不太適當。

麥科倫算是NBA罕見的高知識份子，除了擁有理海大學新聞學位，更曾前往哈佛商學院進修，他在這次新冠病毒疫情期間，也被公認算是「吹哨者」，因為早在NBA宣布無限期停賽前11天，他就公開呼籲人們重視疫情，且率先暫停簽名活動。

(中時 )