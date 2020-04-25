英國一對情侶無視新冠肺炎（COVID-19）防疫禁令，日前上午不到8時，跑到南岸布登中心(Brighton Centre)做「早操」，還被民眾拍到女上男下「活春宮」，畫面中男子將褲子脫到小腿，露出雪白屁股趴在女子的上面上下衝刺，讓拍攝的人看得臉紅心跳。

39歲契絲特(Becki Chester)和40歲克雷格(Craig Buckland)發現這對伴侶「形跡可疑」後，拍下了他們的照片。契絲特補充說：「我們當時在做自己的事，跟他們有一段距離。後來卻發現他們充分利戶外環境使勁做運動，希望他們做完之後記得洗手。」

「布萊登與霍夫市議會」(Brighton and Hove City Council)一名發言人告訴《阿格斯報》(The Argus)說：「這是極其不雅的一幕，我們認為，如果當事人被親友認出來了，一定會感到非常尷尬」。

(中時電子報)