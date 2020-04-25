藝人羅志祥（小豬）近日坦承與交往9年的女友周揚青分手，但因為周揚青對小豬寫了一封長達千字的分手信，裏頭大爆料小豬各種不同渣男的行徑與淫亂的醜聞，其中一句寫道：「我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約炮都不睡覺的嗎？」引發外界關注；而網友除了封小豬是「時間管理達人」，還把他過去曾在受訪時，說過自己最多連續三、四天「bangbangbang」沒睡覺的影片，再度被大家拿出來討論。

羅志祥受訪時自豪體力好。（圖／翻攝微博）

羅志祥在2018年時，曾接受大陸媒體《鳳凰網娛樂》訪問，當時被問到「最長一次工作起來，大概多久沒睡覺」，他先是回：「這個不能把所有的罪都怪到工作上，有時候回到房間自己不睡也不能怪工作」。接著小豬思考了一下，後回應記者：「如果是這樣連續bangbangbang的話，最多三、四天吧」。

羅志祥受訪時自豪體力好。（圖／翻攝微博）

小豬在受訪中也透露，自己是個工作狂，如果閒下來，反而容易感冒生病，所以他必須不斷的衝，而且出道多年的他，對這樣的工作、生活模式也習慣了。他還驕傲的炫耀自己「體力當然都非常好」，還表情曖昧的說，自己最近做完健康檢查，出來的結果非常的「精彩」，還給自己豎起了一個大拇指。

網友此刻再看完小豬當年受訪的影片，紛紛留言「bangbangbang應該就是指啪啪啪吧」、「確實不能怪工作，因為都花在運動上了」、「他表面上是演員，背地裡是運動員」、「怪不得天天掛這麼大的黑眼圈」。（訪問影片請點我）

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(中時電子報)