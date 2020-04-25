紐約洋基去年共30人、39人次進入傷兵名單，為大聯盟新紀錄，而今年的狀況似乎沒有好轉，在大聯盟正式宣布因新冠肺炎取消春訓之前，陣中3名大將賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、派克斯頓（James Paxton）等大將都進場維修，不過洋基總教練波恩（Aaron Boone）近日受訪時也透露目前球隊傷兵的狀況。

賈吉因肋骨骨折春訓一場比賽都沒打，波恩日前接受《YES Network》訪問時提到，賈吉正利用疫情停賽期間讓傷勢癒合，不過波恩沒有為他設定一個明確的歸期，只有提到更多的休息時間將對他十分有利，史坦頓、派克斯頓也是一樣。

史坦頓因右小腿一級拉傷，目前人和賈吉一樣在坦帕休養復健，不過對於史坦頓的傷勢，波恩透露好消息，他說：「當我們準備好開始比賽時，他便可以歸隊並成為球隊的一部分。」

至於派克斯頓這名先發輪值的主力戰將，2月初因背部不適決定動刀治療，當年預計將缺席3至4個月，波恩受訪時說：「他復健進度非常好，我們非常滿意手術結果，現在走的每一步對他來說都很順利，我想前幾天應該是他第5次在牛棚練投，而且狀況非常好。」

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(中時電子報)