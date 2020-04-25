大陸央視新聞25日報導，隨著武漢最後一例重症患者新冠肺炎24日治癒，武漢重症病例實現了「清零」。大陸國家衛健委主任馬曉偉接受陸媒專訪表示，新冠肺炎重症救治形成了寶貴的經驗，可與世界分享。

馬曉偉指出，湖北武漢危重症治療現在「清零」，這標誌著湖北武漢保衛戰取得了決定性的勝利，標誌著大陸新冠肺炎治療方面達到了國際先進水準。同時，也標誌著大陸重症醫學呼吸科、感染科治療水準取得了長足的進步。

報導指出，武漢在院重症病例數量從最高峰時2月19日的9689例，到現在重症和危重症病例清零，武漢市累計治癒率是92.2％，重症患者轉歸為治癒的比例為88.9％。並且在新冠肺炎重症救治方面也探索形成了「中國經驗」。包括國家呼吸、重症、感染等骨幹力量整建制接管重症病區，建立了有效的醫療管理組織體系，把各地馳援的42000多醫務人員有序組織起來，堅持醫療與護理相結合，醫療與管理結合，狠抓救治規範化、同質化。

馬曉偉說，建立了醫療管理制度，比如說24小時病例報告制度，死亡病例討論制度，專家會診制度，專家巡診制度，護理管理制度等等。從細微處管理每一個病人，看住每一個病人，使每一個病人在他治療的整個過程中，都在醫療照顧之下。

馬曉偉指出，在治療方面，大陸有很多特點：

第一，基礎和臨床結合，開展病理解剖，了解病毒對身體侵害的部位，明確下一步治療方向。

第二，前方和後方結合，前方重症醫學科、呼吸科和迴圈科等和各方的血液免疫等許多學科進行遠端會診。組織起了全大陸的學科力量，開展救治工作。

第三，醫療和護理結合，這對重症病人的護理是十分重要的，整體護理、專業護理、生活護理和心理護理，這四個方面要結合在一起。

第四，醫療和管理結合，大陸建立了一套完整的統一的標準流程和評價體系，這使得整個治療水準能夠達到同質化，能夠達到國家一級的水準。

馬曉偉認為，這些經驗不僅為大陸今後治療病毒性肺炎提供了寶貴的經驗，也完全可以同國際社會分享。

馬曉偉表示，新冠肺炎的治療結束之後，一些其他患有基礎病的患者，正在相關學科進行專門的治療，都在武漢高水準的醫院進行專科的治療。這方面已經做了妥善的安排。

(中時 )