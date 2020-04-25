因為新冠肺炎疫情蔓延，台灣各大醫院診所就診率大降，有些重症或有慢性病患者不敢上醫院而病情惡化，甚至丟失性命。胸腔重症醫蘇一峰表示，他在急診處值班，就碰到幾個血淋淋的個案。

蘇一峰在臉書上表示，一名失智症阿公，最近幾天越來越喘，但是家屬害怕疫情不敢就醫，直到早上喝水吃藥嗆到，失去意識到院前死亡……。另一例也是阿公，他喘了三、四天才來，已經呼吸衰竭二氧化碳累積，目前轉進加護病房使用呼吸器治療……。

蘇一峰提到，失智阿公的女兒要求急救到底，CPR滿一小時仍然沒有生命跡象，但是因為其他家屬人都在國外，而要求急救到其他家屬回國為止，也因此持續急救至少兩天！其實急救到最後病人身體背後出現大塊瘀斑疑似是屍斑……，當院方宣布病人死亡急救無效時，病人女兒還無法接受，希望能幫忙轉院到其他醫院急診室繼續急救。

看到這樣延遲就醫而病情惡化的情形，蘇一峰提醒，目前雖然疫情緊張，但是大家有身體不舒服，尤其是喘，胸痛，中風……等等重症的症狀，還是不能拖要趕快就醫，而慢性病的患者也要注意定期就醫檢查與治療。

(中時電子報)