居家檢疫疑吸笑氣 手機未開失聯警破門強制送醫 09:362020/04/25 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園蘆竹1名居家檢疫民眾今天凌晨疑似在家中吸笑氣鋼瓶頭暈送醫。(示意圖非本新聞畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園蘆竹1名居家檢疫個案，今天凌晨疑因吸笑氣出現肢體無力、頭暈現象，警方接獲衛生單位通報後到場察看，該個案一度拒絕開門，後送往隔離單位強制隔離。 該個案因手機未開機，里幹事無法聯繫，通知警方到場查看，因該個案拒不開門，警方找來消防隊員破門進入，就在客廳發現1瓶笑氣鋼瓶，其他房內也有疑似鋼瓶。 (中時 ) # 居家檢疫 #強制隔離 #笑氣 #里幹事 #手機 #破門 #校汽鋼瓶 #警方 #消防隊員 #頭暈 #肢體無力 #衛生單位 也許您會感興趣 推薦閱讀 決戰境外 楊鎮浯、侯友宜視察防疫旅館 17:222020/04/21 生活 《其他電子》不畏陸廠價格戰 雙鴻：手機散熱市佔可維持3-4成 17:222020/04/21 財經 非防疫旅館接待居檢者 將不訂罰則 15:362020/04/22 生活 定位誤差縮小至10公尺內 居家檢疫管理 工研院APP好神 04:102020/04/23 財經焦點 嘉義縣居家檢疫出關 寫信讚防疫人員很偉大 10:442020/04/23 生活 小三通貨船恐成防疫破口！藍委批居家檢疫通知書不成比例 11:372020/04/24 政治 苗縣視察移工宿舍居家檢疫 超前部屬避免成防疫破口 12:302020/04/24 生活 手機壞居家檢疫失聯 女警突襲2hrs後做這事網暈了 16:532020/04/24 生活 桔子商旅林森店加入防疫旅館 每晚3,600元起 19:232020/04/24 財經 移工宿舍居家檢疫 健康再上工 04:102020/04/25 地方新聞 社會熱門新聞 高雄區長涉收賄 遭收押禁見 - 社會 - 旺報 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 黑衣人圍觀無辜2人險被壓死 - 社會 情侶租屋「裸體」中毒慘死 竟因房東違法節省2千元 - 社會 人妻找律師談離婚 談到上床嘿咻還懷孕 - 社會 教練吃嫩妹淫照留出遭恐嚇 2男取財未遂還挨揍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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