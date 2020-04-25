桃園蘆竹1名居家檢疫個案，今天凌晨疑因吸笑氣出現肢體無力、頭暈現象，警方接獲衛生單位通報後到場察看，該個案一度拒絕開門，後送往隔離單位強制隔離。

該個案因手機未開機，里幹事無法聯繫，通知警方到場查看，因該個案拒不開門，警方找來消防隊員破門進入，就在客廳發現1瓶笑氣鋼瓶，其他房內也有疑似鋼瓶。

(中時 )