台中市政府25日上午舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」。（盧金足攝）

台中市府25日上午9時舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」，被傳是封城，引起民眾恐慌，市長盧秀燕在會前受訪時表示，台中市今天要舉行防疫擴大兵推，也就是室內桌上演習，這兩天一直有人在放謠言說，台中市兵推要封城，但大家都很清楚看到，市民今天照常生活，人車不受影響，相信兵推演習結束之後，謠言就會不攻自破。

為什麼要舉行兵推？盧秀燕強調，因為全球的疫情來勢洶洶，而且變幻莫測，我們寧願過度準備然後備而不用，但是也不能不準備，這是政府的責任，所以希望今天這樣的模擬應變演練，讓我們在疫情的防堵、疫情的處理上能夠更有準備。

盧秀燕表示，防疫工作都寧願超前，常常在講超前部署，人民會希望政府有所準備，而不是沒有準備，面對下一個來勢洶洶變幻莫測的疫情，政府應該超前準備。

針對有人刻意操作「封城」議題，她說，不會受到這些政治干擾，「我們做我們該做的事情」，台中市是全國第三個舉行巨型防疫兵推演習的城市，還有其縣市也有進行社區封鎖演練，包括新北市也跟我們今天舉辦一模一樣兵推，我們是第三個城市，相信有這兩個城市的借鏡，做好完整超前部署，讓市民朋友放心。

媒體提問，總統蔡英文在臉書表示，中央與地方防疫不同調，就會是災難的開始，對此，盧秀燕表示，基隆與新北都有做過兵推演練，台中市從3月底就針對「全民防疫整備與管制」召開多次專案會議，預擬全民防疫之整備與管制作為，相信會順利完成，讓防疫更強化，也讓市民安心。

(中時 )