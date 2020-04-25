陳建仁副總統昨（24）日晚間，與美國約翰霍普金斯大學視訊會議；副總統致詞表示，他可以肯定地說，「台灣不但能幫忙而且正在幫忙！」

美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院邀請，在總統府與該院院長馬侃希（Ellen J. MacKenzie）及美國在台協會台北辦事處（AIT／T）處長酈英傑（Brent Christensen）進行視訊會議。

會議由馬侃希院長擔任主持人，酈英傑處長擔任引言人。副總統就「臺灣典範：因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情」（Taiwan Model： Response to COVID-19）為題發表談話，並回應馬侃希院長提問。

副總統致詞指出，去年12月31日，台灣疾病管制署從網路上獲悉，武漢至少有7例非典型肺炎病例，認定這些群聚非典型肺炎病例是嚴重、突發、不尋常且超乎意外的，需要世界衛生組織及中國疾病預防控制中心立即關注並採取行動，因此立刻發送電郵通報世衛及中國疾病預防控制中心。

他說，由於「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」的精神已深植我國防疫體系，因此立即對武漢來台航班，進行登機檢疫，並自1月2日起實施疑似病例通報，並強化醫療體系院內感染管制措施，1月5日又召開「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，1月7日，當世衛將病毒命名為2019新型冠狀病毒時，同時宣布武漢為一級旅遊警示。

他說，1月15日當世衛和中國疾病預防控制中心還在宣稱新冠病毒只會有限度地人傳人時，台灣疾管署已經宣布此新興傳染病為第五類法定傳染病，以警示所有醫療機構及社會大眾，1月20日設置了中央流行疫情指揮中心。蔡英文總統召開國安高層緊急會議，整合跨部會共同防疫、紓困及振興經濟。

副總統說，由於2003年SARS及2009年H1N1流感大流行疫情的經驗，台灣對新冠病毒迅速作出應對。

他強調，國際合作很重要，沒有任何國家能夠單獨對抗新冠病毒，當許多國家陷入險境時，台灣不能置身事外。

他指出，截至4月16日，外科口罩的平均日產量已從1月份的190萬片快速擴增到4月的1,600萬片。派專機從中國武漢和日本橫，目前安全接回1,400多名國人。4月捐贈1,700多萬個外科口罩給歐、美、日及邦交國，支援抗疫的醫護人員，同時也和美國及歐盟國家合作研發快篩、抗病毒藥劑以及疫苗等，齊心互助抗疫。

他說，台灣以迅速動員、快速決策、徹底執行、協調資源分配、資訊透明及運用先進技術，成功抗疫而廣獲肯定；願意與各國分享經驗，並繼續支援受災嚴重國家的醫護。他可以肯定地說：「台灣不但能幫忙而且正在幫忙！」呼應擴大國際合作抗疫的緊急呼籲。

(中時 )