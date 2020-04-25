高雄市長韓國瑜擬為第一線防疫醫護人員普篩，新北市長侯友宜今也向中央喊話，若防疫旅館數量充足，中央普篩數量也足夠，建議可以要求所有入境者、居家檢疫者全面普篩，並建議入住防疫旅館，落實阻絕於境外成效。

新北市府今上午召開新冠疫情應變會議，觀旅局長張其強報告，中央14日宣布從歐美地區返台者，若同住者有65以上長者、6歲以下幼童、慢性病患者、無專用房間和衛浴設備者，入境後應入住防疫旅館，這部分新北共43人入住；另目前新北市防疫旅館共237人居住，入住率約4成。

侯友宜表示，目前防疫旅館數量充足，入境人數也愈來愈少，前段時間他也拜託中央考量普篩量，若能充分供應，也可以做到居家檢疫者、入境者全面普篩，並入住防疫旅館的要求。

侯友宜指出，畢竟相較一般處所，防疫旅館更安全、防疫工作也更全面，再加上全面普篩，必能更有效控管境外移入者的健康，阻絕於境外。

(中時 )