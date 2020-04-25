新冠肺炎（COVID-19）疫情截自今（25）日上午7點40分為止，全球累積279萬3528人誰診、19萬5950人死亡，台灣也有428例確診、死亡6例，民眾深怕感染，走到哪裡都戴著口罩，人人提心吊膽，只是疫情爆發自己已近3個月，台灣究竟何時才安全？小兒科醫師陳木榮在臉書指出「兇猛的傳染疾病，絕對不是幾天0確診就可以放心的，未來幾年內除非出現下面4件事當中任何一件事，才可能可以放心」。

陳木榮指的4件事包括：1、這個疾病從世界上消失，2、發明特效藥，3、發明有效疫苗，4、大家都得過這個病。

他說，當年SARS消失後一直沒有捲土重來，可是新型冠狀病毒看起來不會消失，全世界都要小心短時間確診減少，鬆懈後又會大規模傳播，「台灣前幾回合防守的不錯，後面還有很長一段路要走。」

陳木榮表示，如果新型冠狀病毒沒有消失，就必須要特效藥，這個特效藥要安全，而且能夠大幅減少死亡率，每個人生病之後都有藥物可以治療，才能夠放心。至於疫苗可以讓每個人都有抵抗力。

可是目前看來，最快也要1年以上，而且，在特效藥跟疫苗發明之前，沒有任何一個時間地點是安全的，只要一個染疫的人出現在人群中，星星之火就可以燎原」，所以要盡全力讓這件事晚一點出現，爭取時間等待特效藥或是疫苗，不要讓瞬間衝高的病人數量，衝垮醫療系統。

最後他也再次提醒，「老話幾句，勤洗手戴口罩、不摸眼口鼻、人多的地方不要去、短時間內先不要出國」，更指出，「做最好的準備、做最壞的打算」。

(中時電子報)