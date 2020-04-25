陳沂認為周揚青並非恐怖情人。（圖／翻攝自陳沂臉書）

大陸網紅周揚青日前丟出分手信，證實與羅志祥（小豬）9年情變，文中還爆出許多細節直指小豬劈腿、搞「多人運動」，醫師鄧惠文昨(24日)逆風點評呼籲大家別讓孩子只看見網路制裁舊愛的攻擊力，「不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼」，網路紅人陳沂則表示不認同，「妳無法感同身受她承受的傷和刻骨銘心的痛，真的沒有資格說這樣的行為宛如『恐怖情人』」。

針對鄧惠文的發文，陳沂昨先強調，自己一直以來很欣賞鄧惠文醫師，但看了她的文章後，感覺其中的大意是醫生覺得周揚青的行為有如恐怖情人，用大眾網路輿論的力量制裁前男友的背叛，陳沂嘆說：「可是我想說的是，妳不知道周揚青經歷了什麼？也不知道羅志祥是怎麼殘忍的辜負了她的愛？」

陳沂也認為，周揚青並非在失去理智的情況下公開那封信，從內容到揭發的時間點一定都是做過考量，「她是聰明人，她也清楚這招出來能徹底毀了想祥可是也順勢會把自己推到風尖浪口上，不只她也得承受輿論的壓力，身上貼了這樣的標籤以後要遇到適合的另一半也更困難了，但她還是選擇做了」。

陳沂讚賞周揚青的勇氣，認為她並非恐怖情人，只是「那些可惡的人必須為他們所做的事付出代價，而且，只有這樣才能避免會有更多無辜的女孩受騙上當」，若她想徹底毀掉羅志祥，大可從其他管道「不小心」流出手上鐵證就好，如今尚未「出手」，陳沂認為周揚青應該還是心軟了，「畢竟曾經深愛過，而且現在也沒有不愛」。

(中時電子報)