籃球大帝麥可喬丹於1994年轉戰職棒，屈身於芝加哥白襪的小聯盟2A男爵隊。其實喬丹本有機會打上大聯盟的，奧克蘭運動家曾提出簽約保證喬丹進入25人名單，可惜喬丹婉拒。

喬丹的經紀人佛克(David Falk)告訴大聯盟官網：「若非喬丹對白襪的感情，他很可能會加盟運動家。」當年運動家總管艾德生(Sandy Alderson)願意不計一切把喬丹弄進大聯盟陣容，讓他有機會在棒球最高殿堂亮相。

然而基於兩個原因，喬丹沒有接受艾德生的好意。職棒白襪與職籃公牛是同一個老闆，喬丹有很高的忠誠度。其次是喬丹不想要跳級，他希望憑自己的實力打上大聯盟，這也符合他的性格。

最後喬丹在男爵隊留下0.202打擊率、3支全壘打、30次盜壘，被賞了4顆觸身球。隔年喬丹決定重返職籃公牛，他離開籃壇的這1年多成為話題，如果他沒離開是否能多拿兩次總冠軍？

(中時電子報)