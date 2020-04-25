女落愛河掙扎 警消跳水救人 09:592020/04/25 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消到場後發現女子手部還有掙扎動作，立刻跳下水進行搶救，該女被拉上岸後意識清楚，立即將她送醫。(翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄25日清晨05時53分有運動民眾發現1名女子在鹽埕區中正四路橋下的愛河載浮載沉，立即報警尋求協助，警消到場後發現女子手部還有掙扎動作，立刻跳下水進行搶救，該女被拉上岸後意識清楚、右小腿擦傷，救護人員馬上將她送醫，至於落水原因還有待釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線： 1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #愛河 #女子 #高雄 #鹽埕區 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄突成重災區 92名官兵再拒疫調將開罰 13:302020/04/21 生活 邀集全台畫廊收藏家 高美館媒介高雄獎藝術經紀約 17:572020/04/21 生活 成重災區 高市擬對拒疫調官兵開罰 04:102020/04/22 產業．科技 建商施工導致路面塌陷 高雄工務局緊急搶救 09:242020/04/22 社會 「批菊」挨告謝寒冰獲判無罪 陳菊上訴 11:292020/04/23 社會 獨》藍議員內訌 高雄議會臨時會喊停內幕曝光 14:222020/04/23 政治 陳致中為高雄人提2心聲 呼籲韓：快一點！ 08:252020/04/24 政治 高雄氣爆二審逆轉 公務員驗收不實有罪 廠商非主責無罪 11:122020/04/24 政治 氣爆二審宣判 韓巿府：尊重但不該推給基層公務員 15:002020/04/24 社會 在宅報稅防疫！高雄國稅局祭iPad等好禮 18:502020/04/24 生活 社會熱門新聞 高雄區長涉收賄 遭收押禁見 - 社會 - 旺報 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 黑衣人圍觀無辜2人險被壓死 - 社會 情侶租屋「裸體」中毒慘死 竟因房東違法節省2千元 - 社會 人妻找律師談離婚 談到上床嘿咻還懷孕 - 社會 教練吃嫩妹淫照留出遭恐嚇 2男取財未遂還挨揍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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