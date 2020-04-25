高雄25日清晨05時53分有運動民眾發現1名女子在鹽埕區中正四路橋下的愛河載浮載沉，立即報警尋求協助，警消到場後發現女子手部還有掙扎動作，立刻跳下水進行搶救，該女被拉上岸後意識清楚、右小腿擦傷，救護人員馬上將她送醫，至於落水原因還有待釐清。

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(中時 )