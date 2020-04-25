中央疫情指揮中心宣布兩岸航線禁令延長實施，兩岸航空業者透過民航局，建議兩岸除目前允許飛行的五個航點之外，其他航點如因疫情考慮不開放客運，至少應允許客機在純載貨的情況下飛行，以滿足市場實際需要。

業者指出，各國境管是針對人，貨運都是一路綠燈，貨運是各國的生命線，有經濟與民生需求，不能中斷，現在各國航空公司都陸續將客機改當貨機，政府不能只給紓困卻不讓航空公司開創自救空間，以目前的低油價，客機雖然載貨量小，飛短航線基本上是夠支付變動成本的。

據了解，民航局是有代業者爭取在不載客的情況下，可以客機純載貨方式飛大陸各客運航點，但未獲中央忙疫中心同意，但市場上包括南京、重慶、天津、青島、廣州、深圳等都有貨運需求，其中廣州雖有全貨機在飛，但運力仍不足。

航空貨運承攬業者指出，雖然因疫情讓民眾需求降低，致使市場整體貨量減少，但因航空貨運艙位減得更多，估計減了近六成，因此各航線運價一直居高不下，出來載貨的客機，多半被採包運方式，例如包運政府防疫物資，並沒有放艙位給攬貨市場。

(工商 )