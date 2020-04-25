油價擺脫空前賣壓、持續反彈，加上美聯邦眾議院通過4,830億美元振興經濟方案，而美國數州將準備放寬封城措施等利多匯集，加溫市場信心，美股24日開盤走揚，惟漲點收斂、甚至翻黑，台指期24日夜盤拚撐紅盤之上，暫報10,292點、上漲24點。

國際油價連續第三個交易日反彈，加上美眾議院通過疫情紓困法案，激勵美股指數開漲，惟漲點出現收斂現象，目前道瓊指數翻黑、下跌10點、報23,504點，S&P500指數與Nasdaq指數都回落至平盤附近，分別報2,797點、8,493點。

對於台股盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期主要呈現來回測試底部、打第二支腳的格局。雖然受全球疫情影響，現階段第二季訂單仍看不清，但因市場極度恐慌、流動性等擔憂所造成的前波低點，目前來看，應不容易再度出現。目前持續觀察新增病例數變化，歐美重啟經濟的發展步調、高階手機降級等，也是觀察重點。

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