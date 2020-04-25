【現場直擊】最新! 陳時中今陪蘇揆視察防疫旅館｜2020.04.25

國防部敦睦艦隊爆發群聚感染，因艦隊士官兵下船後逐跡遍及多縣市，相關縣市首長嚴正以待，甚至喊出不排除封城，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前強調，台灣現況離封城還很遠，但台北市仍將在4月30日進行封城兵推，對於封城態度中央與地方是不同調。對此，行政院長蘇貞昌今受訪重申，台灣12天沒有本土病例，離封城還很遠，也沒有要封城，地方政府有鑑於各地情形不同，先作準備是可以理解。

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，因出現無症狀感染者，且確診士官兵下船後逐跡遍及多縣市，台北市、台中市、高雄市近期都宣布將進行封城兵推，引發民眾恐慌被罵翻。

對此，行政院長蘇貞昌表示，防疫情間國人同胞一起努力，包含地方政府一起合作，地方首長積極想方設法要從各方面作好防疫不是一件壞事，也許表達作為上不一定跟大家認知一樣，但真的不要罵，不要對努力做事的市長或首長攻擊，這樣的行為沒必要，有意見可以提出參考。

蘇貞昌強調，台灣防疫被世界肯定，因為我們同舟一命，大家互相體諒合作，才能作好防疫工作，希望多加油，少情緒性的謾罵比較好。

(中時電子報)