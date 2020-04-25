台中市府25日上午9時舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」，打破封城謠言。（盧金足攝）

為加強台中市全面防疫，台中市府25日上午9時舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」，市長盧秀燕指出，目前台灣或台中的疫情相對可控，但近期艦隊群聚感染事件，導致疫情發生變化，防疫必須從嚴，市府舉行超前部署演練，預擬全民防疫相關管制，確保物資整備與供給，訂定市府、各級學校營運管制措施，透過推演防疫更強化，讓市民安心。

疫情變化萬千，如爆發大規模的疫情感染，地方政府要怎麼應變？盧秀燕強調，必須未雨綢繆，因此假設本土病例數快數增加，疫情規模擴大，當中央宣布防疫整備進入管制期後，中市府各局處如何應變，預擬擴大管制整備期、執行期與復原期等三階段準備，透過內部會議推演，制定各局處因應SOP。

市府說，按中央流行疫情指揮中心防疫整備三階段規畫，當本土病例數快數增加，疫情規模擴大，多數病例無法追蹤傳染鏈，疫調來不及等情況發生，防疫整備進入管制期，即會出現區域封鎖做法，減少人際往來跟社會活動，有助穩定疫情。

台中市全民防疫整備及演練計畫，分為3階段17項議題，模擬台中市經中央下令進入防疫整備管制期，台中市轄內公眾消費、娛樂或展演使用之各類場所，得暫停全部或一部分空間開放，且暫停非必要的群聚活動，民眾日常生活所需，商場、餐廳及醫療等必須營運場所，則要採行空間管制措施，減少人群接觸。

因應防疫需求，將限縮大眾運輸，市區公車維持主要路線行駛，採平日原班次25％營運；警察局將派員在台中重要聯外道路、橋梁及市區部分路段進行必要的防疫管制；民政局與各區公所將不定期巡查各開放空間是否遵守防疫措施；教育局規劃在不妨礙學生受教權的前提下，各級學校得採取遠距教學方式授課。

市府各局處要確保物資整備與供給，如衛生局要負責防疫物資補給及發放、慢性病患者藥物協調與供給、醫療院所因應對策等，經發局督導賣場民生物資補充與販賣，農業局要協調農產品庫存之充實與供給。

此外，社會局要確保社福機構及獨居老人照養物資補充與發放，觀旅局協調居家隔離及檢疫替代所之增置，環保局負責預防性消毒措施設備及物資整備等，各局處推進防疫作為

，防堵疫情，全力守護台中家園。

市府舉辦「台中市全民防疫之整備及演練計畫兵棋推演」也遭部分人士誤解為封城，盧秀燕強調，市府從3月底就針對「全民防疫整備與管制」舉開多次專案會議，預擬全民防疫之整備與管制作為。

針對近期台灣發生敦睦艦隊群聚感染事件，使得疫情發生變化，評估全球疫情尚未舒緩，防疫必須從嚴從密，市府加快腳步做好準備因應各種變化，舉行防疫兵推，確保物資整備與供給，及市府、各級學校之營運管制措施，全面備戰，避免公務機關與社區大樓規模傳染情事發生，並依中央防疫規範與指示，適時調整台中市防疫作為。

(中時 )