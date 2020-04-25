陳建仁副總統昨（24）日晚間，與美國約翰霍普金斯大學視訊會議；美國在台協會台北辦事處長酈英傑致詞表示，台灣模式是世界上最有效的模式，也是民主制度的產物。今天的視訊會議充分展現出，「台灣是可靠的合作夥伴」。

美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院邀請，在總統府與該院院長馬侃希（Ellen J. MacKenzie）及美國在台協會台北辦事處（AIT／T）處長酈英傑（Brent Christensen）進行視訊會議。

會議由馬侃希院長擔任主持人，酈英傑處長擔任引言人。副總統就「臺灣典範：因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情」（Taiwan Model： Response to COVID-19）為題發表談話，並回應馬侃希院長提問。

馬侃希致詞指出，陳副總統是該校彭博公共衛生學院的畢業生，並有流行病學及人類遺傳學的博士學位，在學術界、公共衛生及科學研究上，及政府部門中有許多貢獻，也運用他在公共衛生上的專業，協助對抗2003年爆發的SARS及2019年的新冠病毒。

酈英傑處長致詞時指出，幾週前美國和台灣發表聯合聲明，宣布將加強合作以防止新冠病毒的傳播；尤其是在這樣的時刻更賦予美台關係新的意義，如同國務卿龐培歐（Mike Pompeo）最近在推特中的發文：在艱難時期，真正的朋友們團結在一起。

酈英傑提到，台灣處理新冠病毒的防疫模式已成為全球國家學習的典範，積極運用自身經驗及能力來幫助他人。例如向包括美國在內的世界各國捐贈外科口罩，提供面臨短缺困境的第一線醫務人員使用。

酈英傑說，能與各國政府、大學及公衛機構分享其專業知識及資源。美國期盼能與台灣合作，共同推廣台灣對抗大流行疾病模式。蔡總統4月16日在《時代》雜誌的專文中提到，「臺灣的成功絕非偶然」，台灣模式最基本的要素是透明度，包括與公眾及與國際社會之間的透明度。他認為台灣模式是世界上最有效的模式，也是民主制度的產物。

(中時 )