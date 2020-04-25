日媒報導，北韓早在2019年底就已決定，如果北韓發生緊急情況，將由金正恩胞妹金與正掌權，進行最高領導人職務。但前北韓外交官太救民直言，金與正在一班老臣眼中還是小孩子，很難震住局勢，最有可能人選，是北韓領導人金正恩的叔父金平一接班。

金正恩遭美國有線電視新聞網（CNN）報導，接受心血管手術後「病危」，儘管消息尚未獲得證實，不過報導已經引起外界關注。接著，又有日媒《週刊現代》驚爆，金正恩尚未過世，但因手術失誤，已成為植物人，但至今北韓官方尚未出面駁斥這些新聞訊息，北韓的沉默讓各界嗅出一股不尋常的氛圍。

在金正恩動態不明情形下，北韓後續接班人成為世界最關注的話題。韓國《中央日報》、KBS World報導，日本《讀賣新聞》日前引述1名熟悉韓美日三方談判的消息人士指出，北韓已自去年底啟動應急接班計畫，年底於平壤舉行的朝鮮勞動黨中央委員會總會上就已決定，如果金正恩由於死亡等原因無法行使職務，「所有權限將轉由金與正代為執行。」

然而北韓男尊女卑觀念非常嚴重，女人掌權絕非易事，甚至會爆發北韓局勢更加混亂。因此，綜合日媒報導，金與正接班可能性較小，有可能的人選是金正恩同父同母哥哥金正哲、金正恩的十歲長子和金正恩叔父金平一。

已脫逃的北韓前外交官、現為南韓國會議員的太救民（本名為太永浩）日前接受韓媒《中央日報》採訪時表示，在北韓一班六七十歲老臣眼裡，相差30歲以上的金與正完全還只是個孩子，要他們接受她接班談何容易；同時，這群老臣現也陷入長慮，是要繼續服從北韓的現今體制，還是要藉「自己的手」選出新任領導人。

太救民更指出，比起金與正，金平一可能是更適合的繼位人選。金平一也是擁有白頭山純正血統的金氏王朝成員之一，是已故領導人金正日同父異母的弟弟。據悉，金正恩的祖父金日成曾有意讓金平一接位，因此當金正日繼位後，金平一遭到排擠，外放到世界各國當大使，受到嚴密監控。直到去年11月才返回北韓，但回到北韓之因是因金正恩要嚴加看管，避免任何外部勢力要扶植叔父成為其替代者。

金正恩若真過世，到底誰會成為下任接班人，現也成為台灣茶餘飯後的熱門話題。

(中時電子報)