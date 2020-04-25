隨著「飛人」喬丹的紀錄片「最後一舞」才播出前兩集就引發熱議，才剛因為墜機身亡的「小飛俠」布萊恩，也被外界呼籲應該儘快製作紀錄片，根據《ESPN》爆料，布萊恩生涯最後一季全程有專業攝影組跟拍，製作紀錄片應該不成問題。

相關工作人員透露，布萊恩在湖人第20個球季(2015-16年)，也就是他生涯最後一季，攝影組紀錄他的每個瞬間，甚至在他的退役賽，拍攝組更是多達6人，無論是在休息室、家裡、路上、訓練館，甚至球隊包機，攝影組都有拍攝權限。

「布萊恩會在休息室內說很難聽的話，我有時會想，假如這些被拍下來，一定很有趣，」曾在2015-16年球季跟布萊恩同隊的小蘭斯說，「他在退役賽拿下60分，或在費城的最後一戰，那都很具紀念意義，我很高興有人把畫面拍下來。」

布萊恩這種生涯最後一季的全程跟拍形式，幾乎跟當年喬丹一模一樣，所以剪輯紀錄片應無問題，其實在布萊恩墜機身亡前幾個月，還跟《ESPN》交流編輯過的部分素材，更反饋了意見，所以製作布萊恩紀錄片的計畫基本上不會改變。

(中時 )