洽公民眾和員工用縣民卡或身分證「嗶」一下 ，就可完成實名登記 。圖為縣府行政處長陳祥麟示範和說明。（縣府提供）

新冠肺炎疫情持續發燒，金門縣府大門口採取e化2.0實名制，只要「嗶」一下縣民卡或身分證就完成，不僅正確記錄身分，省去人工紙本登記時間，更可減少接觸傳染的機會。

行政處長陳祥麟說明，縣府針對實名制管制耗時、費事的缺點，精進升級e化2.0版，結合縣民卡系統、活動管理系統、光罩掃描器設施，進一步完備智慧數位科技輔助防疫作為，在縣府大門出入口透過電腦感應設備，掃描讀取縣民卡或身分證，只要「嗶」一下就完成實名登記，十分快速，省去耗時的人工紙本登記，也可避免接觸傳染的風險。

金門縣府為加強防疫管制，自3月30日起採取單一出入口的管制措施，在大門口設置工作站輪駐專人為上班員工、洽公民眾量測體溫及噴酒精消毒。另在公共區域如大廳民眾服務櫃台規畫「社交距離等待線」動線及地貼標示，提醒群眾保持社交安全距離，減少病毒傳染機會。

4月7日起，縣府進一步要求全縣機關、學校實施洽公民眾進入室內場所一律實名登記，包括洽公日期、姓名、連絡電話號碼和洽公單位等資料，以利一旦出現疫情破口，可以切實、迅速追蹤處理。

縣府也再次呼籲民眾多利用電腦網路線上申辦及電話洽詢，減少出入非必要的公共場所。若確有到縣府洽公的需要，記得攜帶縣民卡或身分證，可大幅節省實名登記時間，另務必配合防疫政策，出入縣府均應戴口罩，並先於正門口測量體溫及登記到訪資料。額溫超過37.5度者，一律禁止進入縣府區域，並建議立刻就醫，確保大家健康安全。

(中時 )