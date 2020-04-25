海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將日前表示，他有回報較嚴重的1人發燒，但此說法卻被國防部否認。（本報系資料照片）

海軍敦睦艦隊染疫30人，國防部為釋眾疑每天開記者會，最新進度是認定沒隱匿、只有回報問題，同時支隊長陳道輝也改口說，沒有回報有人員發燒，且是他下令放行下船。對此，宅神朱學恒說，既然當事人已扛責，他本已不想多講，但處罰艦隊長竟是因為沒回報發燒，他怒嗆他✕✕要笑死解放軍嗎？

朱學恒在臉書上說，一想到人家人家遼寧號跟六艘護衛艦繞台示威，人民解放軍回去可能還會有功有賞，結果我們敦睦艦隊都還沒休息就又出去監視遼寧艦，任務成功圓滿達成。最後中華民國的艦隊長被懲處，你處罰艦隊長的原因是沒回報發燒。是他✕✕要笑死解放軍嗎?

他在文中引述一位感染科醫師的說法，「只以回報這點來說，是表格設計的問題比較大，不是醫官也不是支隊長的問題。」

一位網友則認為，其實三方有責任，一個是誰准出船？這是行政院以上要扛；一個是設定海軍沒照鑽石公主號規格，這是防疫指揮官的問題；一個是下船放人，這是海軍責任。

(中時電子報)