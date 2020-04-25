口罩實名制3.0日前上路，開放民眾可以至超商插健保卡預購口罩並付款，之後再到元超商取貨，民眾使用率高，台北市長柯文哲強調，口罩3.0不影響台北市設置口罩販賣機政策。對此，行政院長蘇貞昌今受訪表示，為了讓民眾購買口罩更便利，研發新的方式，地方政府如果有好的方式也很好，沒有誰勝誰敗的問題。

為方便民眾快速便利購買到口罩，台北市政府日前推出實名制口罩販賣機，吸引民眾大排長龍搶購，如今口罩實名制3.0上路，民眾可以直接到超商預購口罩，被認為將打敗口罩販賣機，柯文哲昨受訪表示，不會被打敗，因為超商口罩3.0每次還要扣7元運費。

蘇貞昌今上午視察台北市防疫旅館前受訪表示，首先謝謝國人同胞努力，好不容易台灣成為全世界口罩最便宜，也是最買的到口罩的國家，為讓民眾購買更方便，研發新的方式，地方政府如果有好的方式也很好，最重要的是每個人都應該作好防疫工作，讓民眾更安全。

對於柯文哲今未陪同視察防疫旅館，而是由台北市副市長黃珊珊出席，媒體詢問怎麼沒看到柯文哲，蘇貞昌幽默回應，「有阿，我常常看到他在電視上，今天副市長也在這裡，她比柯文哲漂亮。」

(中時 )