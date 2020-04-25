新冠疫情持續延燒，經濟學家普遍認為，美國經濟衰退程度比外界預期更嚴重，多數人預計經濟將呈現U型復甦，迅速反彈機率不高。對沖基金大咖庫伯曼（Leon Cooperman）表示，這場疫情可能會改變資本主義的樣貌，還說股神巴菲特在此次股災中保持靜默，不是個好現象。

MarketWatch報導，庫伯曼日前受訪時直指，疫情透過10種方式讓一切發生變化。

1.疫情爆發對經濟造成衝擊，可能改變了資本主義。政府出手救困頓的民眾，因此有權在生活改善時管制民眾。

2.美國的政治愈來愈偏向左派，不管誰當選總統，稅負一定會增加。

3.低利率可能會持續很久，這意指經濟陷入困境。

4.除非新冠病毒疫苗開發出來，否則消費者需求只能緩慢回升。

5.企業將面臨跟防疫有關的成本。

6.必須透過發行大量股票來彌補已損失的資本。

7.庫藏股是推升股市的最大驅動力之一，但這項動能將逐漸消失。

8.企業的利潤率將回歸為均值回歸

9.信貸會比股票便宜。

10.巴菲特在上次危機中不吝伸出援手，這次卻安靜無聲，從長期來看不是個好訊號。

庫伯曼認為，美股目前的估值相當合理，但因經濟衰退衝擊即將到來，標普500指數可能下探至2200點。周五（24日）標普500指數上漲1.39%，收在2836點。

2008年爆發全球金融危機，巴菲特趁機大買高盛、美國銀行等金融股，近來卻未趁這波疫情危機入市。他的老戰友、波克夏公司副董孟格（Charlie Munger）日前在接受華爾街日報專訪時表示，「當史上最嚴重的颱風來臨時，我們就像一艘船的船長，只想度過這場風暴，寧願帶著大量的流動性資產走出困境。因此我們採取保守的投資策略。」

(中時電子報)